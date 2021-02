L'info marché du jour - 25°C, voire moins sur la mer Noire : quel risque pour les cultures ?

Après la France et les États-Unis, c'est au tour de la Russie et l'Ukraine de subir une vague de froid sévère : le thermomètre pourrait descendre sous les - 25°C, une température glaciale qui pourrait impacter les cultures d'hiver.

Le froid sibérien, qui s'est abattu la semaine dernière en France et sévit depuis plusieurs jours aux USA, fait son grand retour sur ses terres de prédilection, russes et ukrainiennes. Les températures les plus basses sont prévues aujourd'hui : - 20°C dans le Nord de l'Ukraine et jusqu'à - 25°C voire moins dans les plaines de Russie. Fort heureusement, les 20 à 30 cm de couverture neigeuse, installés depuis le début du mois, devrait « offrir une protection suffisante » aux cultures d'hiver, rassure Agritel dans une note publiée le 17 février.

Car les surfaces emblavées dans le pays sont en forte progression cette campagne et bien supérieures aux prévisions de décembre, poursuit le cabinet spécialiste des marchés agricoles : 6,71 Mha en blé, soit + 10 % par rapport à l'an dernier, 1,08 Mha en orge d'hiver (+ 125 kha) et 1,011 Mha en colza (+ 130 kha) selon Ukrstat, l’organe statistique ukrainien.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

