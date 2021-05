L'info marché du jour Pourquoi les cours du blé, maïs, colza à la baisse après les records atteints ?

Céline Clément Terre-net Média

Il n'y a pas si longtemps encore, les cours du blé, du maïs et du colza étaient au plus haut, et ce depuis début 2021 ! En ce mois de mai, changement radical d'orientation sous l'effet notamment de l'amélioration des conditions de culture dans de nombreux pays, et par conséquent des potentiels de production.

En blé, comme en maïs et colza Les cours décrochent en nouvelle récolte sur les marchés depuis quelque semaines, après avoir été au sommet pendant quatre mois. La raison n°1 ? Une meilleure météo dans l'hémisphère Nord depuis début mai, après un début de printemps très sec : des pluies, répétées et conséquentes, sont enfin tombées en Europe de l'Ouest, en France notamment, aux États-Unis et au Canada (Midwest, nord US et grandes plaines canadiennes), « où les cartes météos affichent des apports supplémentaires à court terme », précise Marius Garrigue sur Terre-net.fr. Le retour du beau temps prévu à la fin du mois dans l'ouest européen pourrait relancer encore davantage les potentiels de production. » Résultat : une amélioration notable de l'état des parcelles, et donc des perspectives de récolte. Lire aussi l'info marché du jour du 11/05/21 : À la suite d'une semaine de records, blé, maïs et colza plongent En blé En France : 79 % des cultures sont notées "bonnes à très bonnes" selon FranceAgriMer (57 % en 2020, 75 % sur 5 ans).

selon FranceAgriMer (57 % en 2020, 75 % sur 5 ans). Dans l'UE : les prévisions de rendement ont été augmentées à 5,91 t/ha (5,86 t/ha il y a un mois).

(5,86 t/ha il y a un mois). Aux USA : seuls 47 % des blés d'hiver sont jugés "bons à excellents" cependant (54 % en 2020 et sur 5 ans). « L’USDA a pris les observateurs à contre-pied en dégradant d’un point ce pourcentage », estime Marius Garrigue. Et les premières notations des variétés de printemps sont à leur plus bas niveau historique, à 45 %, contre 80 % un an plus tôt ! » À noter : la chute des cours du blé a entraîné de premiers achats substantiels sur la prochaine récolte. - sur le marché français : la meunerie et les fabricants d’aliment du bétail cherchent à couvrir leurs besoins sur la période estivale. - à l’international : l’Algérie est aux achats pour des livraisons sur juillet, à 295 $/t C&F (218 $/t pour le 1er tender algérien de 20200/21) ; le Gasc aussi pour des chargements sur août (240 kt), d'origine roumaine sans doute, bien plus compétitive que les grains russes, ukrainiens, ou encore français. « La Tunisie a aussi lancé un tender pour 92 kt de blé meunier pour des chargements sur juin - juillet », ajoute l'expert. En maïs C'est sur la prochaine moisson que les cours du maïs chutent. Aux États-Unis : des quantités quasi-record sont anticipées. Les semis progressent à grands pas, à la faveur d'un climat particulièrement propice sur la Corn Belt, avec probablement une nette hausse des assolements .

Les semis progressent à grands pas, à la faveur d'un climat particulièrement propice sur la Corn Belt, avec probablement une nette . En Ukraine : même chose.

En France : le taux de "bon à très bon" atteint 93 % (86 % en 2020, 83 % sur 5 ans). « Les cycles débutent dans des conditions idéales », fait remarquer le spécialiste des marchés agricoles. En conséquence : une forte demande des amidonniers et fabricants d’aliment du bétail européens sur des livraisons estivales. Signalons que « la Chine aurait annulé des achats de maïs américain, tandis que le gouvernement continue de réfléchir à des mesures pour limiter les importations dans le pays ». Sur l'ancienne récolte, « la situation s'annonce bien moins confortable », et les prix ont rebondi ces derniers jours. Au Brésil : moins de 100 Mt devraient être récoltées. Ce malgré l'arrivée de précipitations, trop tardives et pas assez abondantes ni régulières. « La période estivale s’annonce extrêmement tendue avec une collecte brésilienne qui risque de se révéler bien insuffisante pour assurer la période de soudure. » En Argentine : la collecte prend du retard et les rendements sont bien inférieurs à la moyenne quinquennale. « 28 % seulement des surfaces ont été collectées, contre 40 % l’an dernier à la même période ! » En colza La graine oléagineuse suit le canola canadien. « Notons toutefois que l'assolement français est au plus bas depuis 1997 ! Malgré les améliorations climatiques, la production 2021 serait à nouveau peu abondante. » Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également