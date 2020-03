Euronext Rebond du blé, au lendemain de l'affolement sur les marchés

Les prix du blé connaissaient un net rebond, mardi à la mi-journée, au lendemain d'une journée de panique pour les bourses du monde entier, liée au pétrole et aux craintes autour de l'épidémie de coronavirus.

Le rebond semblait essentiellement technique, même si l'Algérie a lancé un appel d'offres lundi en blé, appel d'offres « largement anticipé » par les traders, selon le cabinet Agritel dans une note.

« Les opérateurs scruteront le volume demandé dans un contexte financier difficile pour l'Algérie, producteur de pétrole », a souligné Agritel.

Cet appel d'offres intervient alors que les fermiers argentins, traditionnels concurrents de la France sur cette destination, sont en grève pour protester contre la hausse des taxes à l'exportation du soja décidée par le nouveau gouvernement de centre gauche d'Alberto Fernandez.

Dans un contexte où les exportations de blé tendre progressent d'une manière générale en Europe, la France tient toujours le haut du pavé, selon les derniers chiffres de Bruxelles. Si l'UE dans son ensemble a exporté quelque 21,2 millions de tonnes (Mt) de blé, la France avait exporté environ 7,35 Mt au 1er mars vers les pays tiers (hors UE), dont pas moins de 741 400 tonnes la semaine dernière, a relevé Inter-Courtage dans une note.

Mardi soir, les traders guetteront les chiffres du nouveau rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture, mais, selon le cabinet Agritel, peu de changements sont attendus.

Peu avant 13 h (12h GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre regagnait 2 euros sur l'échéance de septembre à 177,50 euros et 1,75 euro sur l'échéance de décembre à 1,75 euro, pour près de 14 500 lots échangés. La tonne de maïs, de son côté, regagnait 1 euro sur le contrat de juin à 166 euros et 75 centimes sur le contrat d'août à 169,50 euros, pour un peu plus de 200 lots échangés.

