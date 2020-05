Chicago Soja et maïs lestés par la menace de sanctions contre la Chine

• AFP

Les cours du soja et du maïs cotés à Chicago ont reculé vendredi alors que le président américain a évoqué de possibles nouvelles taxes punitives contre la Chine. Les cours du blé ont aussi baissé.

À la question d'un journaliste à la Maison Blanche qui lui demandait : « Avez-vous vu jusqu'ici des choses qui vous permettent de croire sérieusement que l'Institut de virologie de Wuhan est à l'origine » de la pandémie ? Donald Trump a répondu « oui ». Il pourrait en conséquence imposer à la Chine « des taxes douanières » punitives, comme il l'a déjà fait pour la guerre commerciale engagée avec Pékin, a-t-il ajouté.

« Est-ce que du coup on pourrait avoir des mesures de rétorsion de la part de la Chine, comme l'imposition de nouveaux tarifs » sur les produits agricoles, s'interroge Steve Georgy de la maison de courtage Allendale. Alors que la saison des semis vient de commencer, « ce n'est pas le meilleur moment de l'année » pour relancer le conflit commercial, estime-t-il.

Pékin, dans le cadre d'un accord préliminaire signé à la Maison Blanche, s'était engagé en janvier à commander en masse des produits agricoles américains. Mais la pandémie a quelque peu remis en question la possibilité pour la Chine de remplir ses objectifs.

Des conditions favorables aux semis

L'annonce de commandes portant sur 264 000 tonnes de soja produit aux États-Unis pour la Chine dans le système du ministère américain de l'agriculture recensant au quotidien les plus gros achats n'a pas suffi à rasséréner les acteurs du marché.

Les conditions météorologiques de leur côté « restent favorables aux semis », ce qui pèse notamment sur les cours du maïs, estime Michaela White de CHS Hedging.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,1850 dollars contre 3,2000 dollars jeudi (- 0,47 %). Le boisseau de blé pour livraison en juillet, le plus actif, a fini à 5,1650 dollars contre 5,2425 dollars à la précédente clôture (- 1,48 %). Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé à 8,4950 dollars contre 8,5525 dollars jeudi (- 0,67 %).

