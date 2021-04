Chicago Soja, maïs et blé bondissent après un rapport américain

• AFP

Le cours du soja a bondi de plus de 5 % et ceux du maïs et du blé ont grimpé mercredi à Chicago après un rapport de l'USDA sur les prévisions de semis des principales cultures agricoles américaines montrant des surfaces plantées inférieures aux prévisions.

« Que ce soit sur le maïs ou le soja, les chiffres apparaissent comme étant dans la fourchette basse des estimations », a commenté Dewey Strickler, d'Ag Watch Market Advisors alors que les cours de la céréale et de l'oléagineux ont grimpé après la parution du rapport. Le département de l'agriculture américain a annoncé que 87,6 millions d'acres (35,4 millions d'hectares) devraient être consacrés au soja alors que les prévisions tablaient sur 90,1 millions d'acres (36,4 millions d'hectares). De même pour le maïs, l'USDA a porté sa prévision à 91,1 millions d'acres (36,8 millions d'hectares) alors que les analystes misaient sur 93,1 millions (37,6 millions d'hectares). Lire aussi l'info marché du jour du 30/03/21 : En Russie − Trois fois moins de surfaces semées en cultures de printemps qu'en 2020 ! « Mais ces chiffres restent supérieurs à ceux de l'année dernière », a souligné M. Strickler. « Si, à première vue, ces données sont favorables au marché, à plus long terme, je ne crois pas que ce soit le cas », a-t-il douté. « Ce rapport a juste donné des encouragements à ceux qui croient à la hausse du marché », a encore noté l'expert. Selon lui, les prévisions météorologiques dans les semaines à venir, notamment dans la "cornbelt", la ceinture de maïs du Midwest, annoncent des températures supérieures à la normale favorables à la germination, ce qui pèse en général sur les cours. « Il n'y a donc rien pour l'instant qui puisse affecter négativement ces plants », a relevé M. Strickler. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,1800 dollars contre 6,0175 dollars mardi, en hausse de 2,70 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,6425 dollars contre 5,3925 dollars à la dernière clôture, en progrès de 4,63 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,3675 dollars contre 13,6675 dollars mardi, bondissant de 5,12 %. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

