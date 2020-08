L'info marché du jour La récolte de blé russe continue d'être revue à la hausse

En Russie, les rendements du blé d'hiver sont très satisfaisants dans la plupart des régions du centre et de la Volga, tandis que les prévisions étaient nettement moins optimistes pour le blé de printemps. Mais le rendement s'annonce meilleur que prévu, ce qui a conduit RusAgroTrans a relevé sa prévision de production de blé russe.

La récolte 2020 de blé russe, encore prévue à 77 millions de tonnes par l'USDA, pourrait être actualisée dans le prochain rapport qui paraîtra ce mercredi. (©Pixabay)Alors que le rendement moyen ne cesse d’augmenter en Russie ces dernières semaines, les révisions à la hausse de la récolte de blé russe se poursuivent. RusAgroTrans, un leader du marché du transport ferroviaire de céréales en Russie et au Kazakhstan, a encore gonflé sa prévision : il a relevé de 3,5 millions de tonnes son chiffre de production, à 81 millions de tonnes.À lire : Récolte de blé russe à moitié terminée, le rendement moyen augmente encoreIgor Pavenskiy, le directeur marketing de RusAgroTrans justifie cette forte hausse par des « rendements record dans la plupart des régions du centre et de la Volga et de meilleures attentes pour le rendement du blé de printemps dans l'Oural. »Rusagrotrans raised wheat crop forecast in Russia by 3,5 mmt - to 81 mmt amid record yield in most Central and Volga regions and better ...