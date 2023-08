Des prévisions de production en hausse pour le maïs, le tournesol et le soja

Avec les données arrêtées au 1er août, Agreste a publié ses premières prévisions pour les récoltes des cultures d’été 2023. « La production de maïs grain (y compris semences) estimée à 11,2 Mt, serait supérieure de 2,6 % par rapport à la très faible récolte 2022 et inférieure de 15,8 % à la moyenne 2018-2022. L’impact de la sécheresse l’an dernier sur cette culture ainsi que le contexte de prix au printemps s’accompagnent cette année par une diminution des semis (- 10,3 %), qui serait cependant compensée par une forte hausse du rendement (+ 14,3 %). Celui-ci est provisoirement estimé à 86,4 q/ha, proche de la moyenne quinquennale (+ 0,1 %) », indique le service statistique du ministère de l’agriculture.

Du côté du maïs fourrage, la production atteindrait 14,9 Mt, « en hausse de 8,4 % sur un an et en baisse de 6,6 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années ».

« La production de tournesol approcherait cette année les 2 Mt »

« Si le potentiel de rendement n’est pas affecté par les conditions climatiques d’ici la récolte, la production de tournesol pourrait dépasser celle de 2021 (1,9 Mt) et être la plus élevée des années 2000, selon Agreste. Le rendement atteindrait 23,8 q/ha, en hausse de 15,2 % par rapport à 2022 et de 6,0 % par rapport à la moyenne 2018-2022. Il augmenterait dans la plupart des régions notamment en Centre-Val de Loire (+ 6,2 %), Nouvelle-Aquitaine (+ 8,0 %) et Occitanie (+ 33,5 %), région fortement touchée par la sécheresse l’an dernier. »

Pour le soja, « la production est estimée à 417 milliers de tonnes, en hausse de 11,3 % par rapport à la faible récolte 2022 et de 1,9 % par rapport à la moyenne 2018-2022. Le rendement de 26,5 q/ha, serait en forte hausse sur un an (+ 29,7 %) compensant la diminution des surfaces (- 14,2 %) ».

Des estimations révisées pour les cultures d'hiver

En ce qui concerne les autres cultures, Agreste revoit à la hausse ses prévisions de production pour les orges et le blé tendre.

Du côté du blé dur, « les surfacesévaluées à 236 milliers d’hectares sont en baisse de 6,6 % par rapport à 2022 et, malgré un rendement à 53,5 q/ha (+ 0,5 %), tirent la production à son niveau le plus bas depuis 25 ans (1,3 Mt). La production de colza est également révisée à la baisse, à 4,3 Mt, en lien avec un rendement plus faible qu’attendu, à 32,3 q/ha ».

« La production de protéagineux est, elle, revue à la hausse en août, à 0,87 Mt. Elle augmenterait de 18,9 % par rapport à 2022, en lien avec la hausse conjointe des surfaces (+ 11,3 %) et du rendement (+ 6,9 %). »

