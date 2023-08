Agreste livre ses estimations de rendements en blé tendre par département

Avec les données au 1er août, Agreste revoit à la hausse sa prévision de production du blé tendre, à 35,6 Mt, en lien avec un rendement réévalué à 74,7 q/ha. « Les surfaces et le rendement augmentent respectivement de 1,5 % et de 4,1 % par rapport à 2022. En région, les rendements sont plus homogènes que l'an dernier, mais diffèrent selon le type de sol : très bons en sols profonds, les rendements chutent sur les sols légers, car très vulnérables au manque de pluies », note le service statistique du ministère de l'agriculture.

> Retrouvez aussi les résultats sur Moisson Live, la seule plateforme collaborative de suivi de la moisson 2023



Ces informations devront toutefois encore être affinées le mois prochain avec les dernières récoltes. En effet, la moisson a été stoppée pendant près de deux semaines dans plusieurs secteurs, comme en témoignait Philippe Fasquel la semaine dernière sur Terre-net.

D'après le dernier rapport Céré'Obs de FranceAgriMer, il restait encore 13 % des surfaces de blé tendre à récolter au 31 juillet 2023. Et précisément 48 % en Bretagne, 42 % en Normandie, 28 % dans les Hauts-de-France, 20 % en Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, 13 % en Ile-de-France et 2 % dans le Grand Est. La date médiane de la récolte présenterait alors un retard de 3 jours par rapport à l'année dernière et une avance de 2 jours sur la moyenne quinquennale.

Les estimations par département

Retrouvez tous les détails sur les données Agreste au 1er août 2023 avec les cartes interactives suivantes. Cliquez sur le (ou les) département(s) souhaité(s) pour découvrir plus d'informations. Cette première carte présente les estimations de rendements en blé tendre pour la récolte 2023, ainsi que l'évolution par rapport à 2022 et à la moyenne 2018-2022.

Retrouvez, sur cette deuxième carte, les estimations de surfaces en blé tendre pour la récolte 2023, l'évolution comparée à 2022 et à la moyenne 2018-2022.