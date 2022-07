[Sondage] Moisson 2022 En orge d'hiver, plus de 60 % des agriculteurs réalisent moins de 70 q/ha

Cette année encore, les résultats de la moisson sont qualifiés d'hétérogènes. Selon un sondage réalisé sur Terre-net, environ 43 % des agriculteurs sont en dessous des 60 q/ha en orge d'hiver, tandis que 39 % des agriculteurs dépassent les 70 q/ha.

Environ 39 % des agriculteurs dépassent les 70 q/ha de rendement en orge d'hiver pour cette moisson 2022 (contre 50,9 % l'an dernier), d'après un sondage publié sur terre-net.fr entre le 12 et le 19 juillet (2 322 votants) et si on retire les 17,2 % qui n'en cultivent pas.

Les rendements sont compris entre 61 et 70 q/ha pour 18 % des producteurs. Enfin, ils sont près de 43 % sous la barre des 60 q/ha. « Les céréales à paille ont particulièrement souffert du déficit pluviométrique, de la chaleur et, par endroits, des dégâts occasionnés par les orages... », rappelait Agreste la semaine passée, qui estime un rendement moyen à 64 q/ha pour cette année.

« Dès qu'il y a un rond de cailloux, les cultures ont complètement décroché... », explique aussi Gilles Van Kempen, installé dans le Loiret. L'agriculteur avait 15 ha d'orge d'hiver cette année, qu'il a terminé de battre au 28 juin. « Les résultats en orge d'hiver sont rarement bons dans le secteur, en moyenne 50 q/ha sur les dernières 10 années. Mais le printemps sec 2022 a fortement dégradé les cultures... ». Il estime un rendement moyen autour des 35 q/ha.

