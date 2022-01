L'actu de Terres Inovia Évaluer la biomasse du colza pour optimiser les apports d’azote au printemps

• Terres Inovia • Terre-net Média

La biomasse est un indicateur de la quantité d’azote absorbé par la culture, indispensable pour ajuster la fertilisation au printemps. En effet, le colza a la capacité de mettre en réserve l’azote dans ses organes pendant l’été et l’automne, puis de le remobiliser dès la reprise de végétation au printemps. Ainsi un gros colza aura absorbé plus d’azote qu’un petit colza et la dose à lui apporter au printemps sera réduite comparée à celle nécessaire au petit colza pour un même objectif de rendement.

La mesure de la biomasse permettra d’utiliser la réglette azote colza ou tout autres outils de calcul de dose prévisionnelle pour calculer la dose totale d’azote à apporter à la culture au printemps. Journée prélèvement pour analyse reliquat azote et peser biomasse colza pour ajuster la fertilisation sur avec le prix de l'azote pic.twitter.com/vGrGACVT9P — Chevallier Benoît (@ChevallierBeno1) January 18, 2022 Une ou deux mesures selon la situation Dans toutes les régions, une double estimation de la biomasse à l’entrée et à la sortie de l’hiver est conseillée. Ces deux mesures sont indispensables dans les régions où le gel hivernal est fréquent. Elles permettent de tenir compte des pertes de feuilles vertes durant l’hiver. La moitié de la quantité d’azote contenue dans ces feuilles tombées au sol sera remobilisée au printemps. C’est autant de fertilisant azoté à apporter en moins. Ailleurs, une mesure réalisée à la sortie de l’hiver peut être suffisante. Avec la flambée des prix des engrais, comment fertiliser son colza en 2022 ? Revoir sur le sujet >> Les méthodes d'estimation de la biomasse du colza La méthode par pesée Cette méthode consiste à couper des pieds de colza au ras du sol (bien secouer les plantes pour les débarrasser des gouttes d’eau sur les feuilles en cas de forte rosée ou de pluie et enlever les éventuelles petites mottes de terre à la base de la tige), sur 2 à 4 placettes de 1 m 2 chacune, représentatives de la parcelle en évitant les bordures. La biomasse prélevée est pesée en frais et le poids exprimé en kg/m2. [ #Mardiconseil]

??Un petit tour sur la balance, ça ne fait de mal à personne, et surtout pas à vos #colzas !

?Bien connaitre la quantité de biomasse??une des clés d’une fertilisation réussie par la suite ! @BONNIN1402 @terresinovia @OlivierCOSTE2 pic.twitter.com/aoBSsD2jLd — DEKALB FR (@DEKALB_FR) January 25, 2022 Lorsque la parcelle est hétérogène, il est recommandé de réaliser 4 prélèvements, en s’efforçant de positionner les placettes sur des zones représentatives. La valeur moyenne sera reportée dans l’outil Réglette azote colza. En pratique - Pour les écartements inférieurs à 30 cm : les prélèvements sont à réaliser en plaçant un cadre de 1 m de côté en travers des rangs (en diagonale de préférence). Les « cadres circulaires » ne sont pas recommandés, car ils augmentent les risques d’erreur. - Pour les écartements entre rang supérieurs à 30 cm : un prélèvement de plantes sur une portion de rang correspondant à 1m² est recommandé. Afin de limiter un éventuel effet rang, il est conseillé de faire le prélèvement sur 2 rangs contigus. Le mètre linéaire, par rapport au cadre, permet de s’affranchir de l’écartement entre-rang et d’obtenir une surface de prélèvement juste. Ecartements entre rangs (cm) 40 50 60 70 80 Portion totale de rang à prélever 2,5 2 1,67 1,43 1,25 Les méthodes par capteurs sur satellites ou drones Plusieurs opérateurs proposent des services de conseil azoté spatialisés sur colza à partir d’un traitement d’image. Tous les outils avec capteur embarqué sur drone ou satellite calculent une dose optimale d'azote adaptée à la parcelle grâce à une représentation de la variabilité des états de croissance au sein de la parcelle. Ils permettent en outre aux agriculteurs qui le souhaitent de moduler les apports au sein de la parcelle, soit avec un système piloté sur l'épandeur d'engrais, soit en modulant manuellement par grandes zones dans les parcelles présentant des états de croissance différents. L'expérience montre que la dose optimale peut varier de 60 à 80 unités au sein d'une grande parcelle ! Trois produits font l’objet d’un accord de partenariat avec Terres Inovia : Farmstar (Airbus, Arvalis), Cérélia (Geosys), Agro-rendement (Wanaka/Agroptimize) - Farmstar, le plus répandu, utilise des images satellitaires. Terres Inovia, partenaire historique, apporte chaque année une garantie de la qualité du conseil délivré pour l’ensemble des parcelles de colza engagées avec Farmstar. - Cérélia et Agro-Rendement utilisent également des images satellitaires. Ils reprennent les équations et paramètres de calcul de dose à partir de la biomasse de la Réglette azote colza. De plus, Terres Inovia évalue chaque année la qualité du paramétrage du modèle utilisé pour l’estimation de la biomasse en entrée hiver et sortie hiver à partir des images satellitaires, sans validation individuelle de chacun des conseils spatialisés délivrés à la parcelle. - Geosys (en association avec Delair) et Wanaka proposent également les mêmes types de services à l’aide de capteurs sur drones qui font également l’objet d’une évaluation de la part de Terres Inovia. - Precifield est une société spécialisée dans l'agriculture de précision, elle propose des solutions accessibles et rentables de cartographie de sol, et de suivi de végétation. Les méthodes par capteurs sur appareil piéton À ce jour, deux applications, ImageIT et l’appareil N-Pilot, font l’objet d’un partenariat avec Terres Inovia. Avec le smartphone (application ImageIT) ou encore grâce à un appareil portatif (N-Pilot), la biomasse est estimée à partir de photographies dont l'exploitation (données numériques/réflectance du couvert végétal) est ajustée par la hauteur de végétation. - ImageIT : cette application smartphone proposée par Yara analyse une photographie du couvert. La prise en compte de la hauteur du couvert végétal a permis d’élargir son champ d'application aux colzas bien développés allant jusqu'à 2 kg/m². > Retrouvez une présentation plus détaillée de l'application ImageIT - N-pilot : l’outil N-pilot développé par Borealis L.A.T possède un capteur multi-spectral. Il prend également en compte la hauteur de la culture. Les paramètres de la réglette azote ont été intégrés dans l’outil pour le calcul du conseil de dose. Une évaluation approfondie de sa performance a été réalisée pour l’estimation de la biomasse en sortie hiver.

