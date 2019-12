L'actu de Terres Inovia Tournesol sur tournesol : une pratique exceptionnelle

• Terres Inovia • Terre-net Média

En règle générale, Terres Inovia déconseille fortement d’implanter un tournesol dans cette situation en raison du risque mildiou notamment. Le mildiou nécessite une gestion agronomique sur le long terme basée sur deux principes importants : la rotation pour maintenir le plus bas possible l’inoculum, et la gestion sur le long terme de la pérennité des variétés résistantes.

