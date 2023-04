R. Calais (76) mise sur le local pour vendre ses pommes de terre

« Nous produisons des pommes de terre de consommation depuis quatre générations », présente Romain Calais, installé avec son père depuis 2014 à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime). Afin de valoriser au mieux cette production, l'agriculteur commence à réfléchir en 2020 à la vente directe. Puis, le projet prend forme finalement en 2022 avec l'installation de deux distributeurs automatiques : un tout proche de l'exploitation (1,5 km) et un autre, situé à 30 km, sur la commune de Foucarmont.

Ce reportage vidéo a été réalisé par les étudiants d'UniLaSalle dans le cadre d'un module sur la diversification agricole et la production journalistique. La vidéo et l'article ont été sélectionnés parmi les différents rendus pour leur qualité, méritant ainsi sa place sur Terre-net. Bravo à eux !

Un nouveau canal de distribution

Ces deux distributeurs sont disponibles 24 heures/24 et 7 jours/7, permettant aux consommateurs un accès à des pommes de terre locales sans contraintes. Pour le producteur, c'est un moyen de limiter les intermédiaires et d'être moins soumis aux fluctuations de prix. Avant le développement de ce nouveau canal de distribution, le producteur vendait uniquement ses pommes de terre à l'export, en intégralité pour le Portugal.

« On cultive la variété Prospère, pomme de terre rustique, à peau rouge, qui est adaptée pour les frites notamment et avec un très bon goût. Mais elle n'est pas appréciée dans les supermarchés français car elle n'est pas "parfaite" visuellement... ». Pour proposer deux choix à ses clients, Romain Calais a également démarré la production de Nazca, une variété de pommes de terre qu'il connaît car il la cultivait pour le plant il y a 2 ans. « Nazca est assez polyvalente : on peut la cuisiner en vapeur ou en frites », précise-t-il. Les deux variétés possèdent une longue durée de conservation.

Plus d'infos sur la SCEA Calais :

- SAU : 182 ha

- Assolement : 70 ha de blé tendre, 20 ha d'orge d'hiver, 20 ha de lin textile, 25 ha de plants de pommes de terre, 12 ha de pommes de terre conso et 35 ha de betteraves sucrières.

- MO : Romain Calais et sa compagne, 2 salariés et des saisonniers

120 000 € d'investissements

En tout, Romain Calais recense 6 mois de délai entre le lancement des démarches et l'installation des deux distributeurs en octobre 2022. Pour ce projet, il a dû investir environ 120 000 €, dont :

- Une chaîne de conditionnement pour la mise en sacs des pommes de terre (5 et 10 kg) : 25 000 €/HT ;

- Un entrepôt frigorifique d'une capacité de 50 t pour conserver les pommes de terre avant leur commercialisation (15 000 €/HT) ;

- Une brosseuse pour nettoyer les pommes de terre, sans les mouiller (pour une meilleure conservation) (8 000 €/HT),

- Et deux distributeurs automatiques, de 25 000 €/HT et 45 000 €/HT. Le distributeur le plus éloigné, à Foucarmont, dispose d'une plus grande contenance pour limiter les ravitaillements. Selon l'affluence, l'agriculteur doit le faire une à deux fois/semaine.

À noter : la préparation des pommes de terre ("brossage" et mise en sacs) est réalisable environ un mois à l'avance.

3 distributeurs supplémentaires à venir

Pour le moment, c'est une réussite en demi-teinte selon Romain Calais : « le distributeur de Foucarmont fonctionne très bien tous les jours, mais celui de Criel-sur-Mer non ». L'agriculteur envisage alors de le déplacer. « Pour que cela fonctionne, le distributeur doit être placé au bord d'une route avec du passage. Les gens ne vont pas faire de détour pour aller acheter des pommes de terre, remarque-t-il. Et il faut aussi suffisamment de place à côté pour se garer en toute sécurité ».

Romain Calais prendra donc en compte tous ces critères pour les trois distributeurs supplémentaires qu'il compte installer prochainement, toujours dans un rayon de 30 km autour de l'exploitation. L'agriculteur entend ainsi développer la vente de sa production au maximum par ce biais, voire l'intégralité à terme.