Prix de l'orge

L'Australie pourrait à nouveau concurrencer les exports vers la Chine

La seconde partie de campagne en France est marquée par une rapide cadence d’exportations d’orges brassicoles et fourragères à destination de la Chine. Malgré une activité portuaire fortement perturbée par les mouvements sociaux, d’importants chargements à destination de l’empire du Milieu ont d’ailleurs encore été enregistrés durant l’ensemble du mois de mars et les line-ups sur les prochaines semaines demeurent conséquents. La Chine et l’Australie sont toutefois engagées dans des négociations visant à rétablir les flux commerciaux entre les deux pays, ce qui pourrait rapidement réduire les opportunités vers cette destination compte tenu de stocks très élevés dans le pays.