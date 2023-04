Prix du maïs

Un bilan américain plus tendu que prévu

Dans son rapport trimestriel concernant les stocks américains, l’USDA a surpris les opérateurs vendredi dernier en chiffrant à 7 401 millions de boisseaux (188 Mt) seulement les stocks nationaux de maïs au 1er mars dernier, contre 7758 Mbu un an plus tôt (197 Mt). Nettement inférieurs aux attentes et à l’an dernier, ces stocks représentent en outre le volume le plus faible enregistré au 1er mars depuis neuf ans ! L’accélération des ventes américaines à destination de la Chine enregistrée ces dernières semaines vient par ailleurs tirer un peu plus sur l’offre US et pourrait ainsi mener à une sensible réduction du stock attendu en fin de campagne 2022/2023.