Europe

La levée des droits de douane sur le maïs ukrainien pourrait être prolongée

Le déséquilibre du marché communautaire entrainé par les afflux massifs de grains ukrainiens résonne de plus en plus en Europe de l’Est. La Commission européenne propose en effet de renouveler pour un an la levée des droits de douanes, tandis que la situation économique des agriculteurs des pays limitrophes à l’Ukraine devient critique. Par effet domino, le marché d’Europe de l’Ouest se trouve lui-aussi perturbé, à l’instar du maïs français qui se trouve durement concurrencé sur le marché communautaire. Depuis le 1er juillet dernier, 11,4 Mt de maïs ukrainien sont en effet entrés en Europe, contre 6,7 Mt l’an dernier à la même période !