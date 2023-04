Prix des céréales

Le Maroc risque de maintenir des besoins d'imports très élevés

Les programmes exports en France ont été largement dynamisés ces derniers mois par la demande marocaine. Le pays a en effet souffert l’an dernier d’une récolte catastrophique à la suite d’une sécheresse drastique et s’est largement tourné vers la France pour nourrir ses besoins. Le Maghreb se trouve cette année encore touché par un très lourd déficit hydrique qui ne laisse présager que de très faibles récoltes algériennes et marocaines 2023, et par conséquent de besoins d'imports élevés en 23/24.