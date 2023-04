Prix du blé

Des chiffres de surfaces canadiennes qui interrogent

StatCan a quelque peu surpris le marché ce mercredi en annonçant des surfaces canadiennes de blé de printemps à 7,85 Mha, soit l’assolement le plus élevé depuis 2001 ! Ce chiffre a toutefois suscité de nombreux doutes dans le marché. Et pour cause, cette estimation se base sur une enquête réalisée auprès des producteurs il y plus de quatre mois. Les températures encore négatives et la persistance des couvertures neigeuses au Canada retardent par ailleurs de nombreux chantiers actuellement et risquent, à terme, de réduire les surfaces plantées cette année.