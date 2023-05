Les prix mondiaux des céréales dans une « spirale baissière »

« La spirale baissière s'accentue, sous une pression surtout économique : le marché réagit à la baisse des prix du pétrole, à une nouvelle faillite bancaire aux États-Unis et globalement aux craintes de ralentissement de la croissance », commente Arthur Portier, analyste au cabinet Agritel (Argus Media France).

Sur Euronext, la tonne de blé tendre s'échangeait mercredi sous la barre des 230 euros pour livraison en septembre, à son plus bas niveau depuis août 2021, le maïs évoluant de conserve, autour de 225 euros la tonne pour livraison en juin.

Après « sept mois consécutifs de baisse » des prix des céréales sur le marché européen, « on arrive en dessous des coûts de production pour les agriculteurs », souligne Arthur Portier. Avec le triplement du prix des engrais en 2022, les céréaliers français « ont acheté leur solution azotée (pour la campagne 2023) à environ 600 euros la tonne, portant leur coût de production du blé à 250 euros la tonne », alors qu'ils ne retirent de la vente qu'environ « 205 euros par tonne à l'heure actuelle », relève-t-il.

La tendance à la baisse des cours est la même aux États-Unis, où le prix du contrat à terme de référence sur le blé d'hiver de variété SRW (Soft Red Winter Wheat) est tombé mardi sous les 6 dollars le boisseau (environ 27 kg), à son plus bas niveau depuis fin mars 2021.

Certaines régions du Midwest ont bénéficié de pluies ces derniers jours et le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'Agriculture a montré une légère amélioration de l'état des cultures pour le blé d'hiver, ce qui joue en faveur d'une baisse des prix.

« Les stocks (de blé) se tendent (...), mais honnêtement, pour l'instant, rien ne peut arrêter cette chute à court terme. La Russie a beaucoup de blé qu'elle déverse sur le marché à prix cassés », constate Arlan Suderman, de la plateforme de courtage StoneX.

En témoigne le dernier appel d'offre de l'Égypte, qui a négocié d'arrache-pied les 655 000 tonnes de blé achetées mardi, essentiellement à la Russie, à des prix descendant sous les 260 dollars la tonne.

« Les prix européens étaient pratiquement alignés sur le prix plancher russe, à 275 euros la tonne : pour emporter cet appel d'offre, les Russes, qui ont encore beaucoup de stock, sont descendus très bas. Et l'Egypte, qui n'achète pas habituellement à cette période, a réalisé un achat d'opportunité », relève Damien Vercambre du cabinet Inter-Courtage.

#Egypt's #GASC bought 655k wheat in yesterday's wheat tender.

120k from #Romania and 535k from #Russia.

The OC (June)had an average FOB price of US$ 260.00/mt and the NC (July )US$ 250.00/mt.



Thus, the purchase note for crop 22 should be fulfilled pic.twitter.com/LAUSV4fHSv