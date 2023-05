Prix du blé

La Russie continue d'imposer ses bas prix à l'international

Le dernier appel d’offres du Gasc a, encore une fois, été un véritable marqueur de la lourde compétitivité du blé russe à l’international. L’organisme d’achat égyptien a en effet acheté 655 kt de blé meunier, dont 235 kt de blé nouvelle récolte et 535 kt d’origine russe ! La surprise est notamment venue des tarifs proposés par la Russie, à 260 $/t Fob sur les marchandises ancienne récolte et 250 $/t Fob sur les volumes nouvelle moisson ! Des prix nettement inférieurs au plancher des 270 $/t Fob évoqué ces dernières semaines par les autorités russes. En moyenne, le Gasc a donc conclu son tender pour un coût de 276,56 $/t C&F, soit le prix le plus bas enregistré depuis juillet 2021 !