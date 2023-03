Prix des huiles

L'huile de tournesol et de colza en chute libre

Le colza et le tournesol subissent actuellement une chute vertigineuse de près de 100 €/t depuis le début du mois. Les flux d’imports de tournesol ukrainien ainsi que de colza / canola australien ont notamment fait rapidement plier les cours, et ce d’autant plus que de lourds stocks de tournesol sont encore estimés en mer Noire. La tendance a également été emportée par le récent décrochage des cours du brut et la panique qui s’est emparé des marchés financiers ces derniers jours. L’huile de colza à Rotterdam s’est donc écroulée à son plus bas niveau depuis septembre 2020, retombant même sous le prix de l’huile de palme Rendu Rotterdam pour la première fois en vingt-cinq ans !