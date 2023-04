Prix du colza

La Commission annonce une récolte généreuse de colza

La Commission européenne a livré fin mars ses premières projections de récolte 2023. Portée par une progression des surfaces et un climat encore favorable, la production de colza est notamment annoncée en hausse de 200 kt, à 19,8 Mt, ce qui représenterait la plus grosse moisson communautaire depuis 2017/18, tandis que la récolte de tournesol est attendue à 10,9 Mt, soit un bond de 1,5 Mt par rapport à l’an dernier et un nouveau record historique pour les membres de l’Union !