Weather Market

Le canola canadien profite de conditions plus favorables

Sources de préoccupation durant le mois de mai, les conditions climatiques au Canada se montrent désormais bien plus rassurantes. Le pays profite en effet désormais de pluies favorables à la bonne avancées des semis et au développement des cultures dans le pays. Les cartes météo annoncent en outre des apports encore conséquents lors de la prochaine quinzaine. Les contrats nouvelle récolte au Canada n’ont d’ailleurs profité que très modérement du récent rebond du complexe oléagineux et continuent d’évoluer sur des planchers de plus de deux ans !