Une hausse plus marquée des surfaces de colza, que de céréales d'hiver

« En 2023, la sole de céréales d’hiver est estimée à 6,71 Mha, en hausse par rapport à 2022 (6,63 Mha) et par rapport à la moyenne 2018-2022 (6,65 Mha). » Parmi elles, « la sole de blé tendre est évaluée à 4,75 Mha, en hausse de 1,7 % sur un an. Elle serait proche du niveau moyen de 2018-2022 (+ 0,1 %). À l’exception de la Bretagne, toutes les régions verraient leurs surfaces de blé tendre d’hiver augmenter par rapport à 2022 », précise Agreste dans sa note Conjoncture grandes cultures du 13 décembre.

(©Agreste)

+ 1 % pour les surfaces d'orge d'hiver sur un an, - 4,4 % pour le blé dur

D'après le service statistique du ministère de l'agriculture, « les surfaces de blé dur d'hiver, estimées à 233 000 ha, seraient en baisse pour la deuxième année consécutive. Elles diminueraient de 4,4 % par rapport à 2022 et de 12,5 % par rapport à la moyenne quinquennale. Elles seraient notamment en recul de 6,3 % en Occitanie, première région productrice ».

(©Agreste)

De son côté, la sole d' orge d'hiver continuerait d’augmenter, à 1,3 Mha en 2023, soit une hausse de 1,0 % sur un an et de 3,9 % sur cinq ans. Cette hausse concerne toutes les régions de l'Hexagone, hormis la Bourgogne Franche-Comté, le Grand-Est et les Hauts-de-France.

(©Agreste)

« Les surfaces d’avoine et de seigle seraient en baisse par rapport à 2022, respectivement de 1,5 % et de 3,6 %, celles de triticale seraient quasi-stables sur un an (+0,3 %). Les surfaces de seigle et de triticale seraient néanmoins en forte hausse par rapport à 2018-2022, respectivement de 16,1 % et de 11,3 %, celles d’avoine seraient quasi-stables sur cinq ans (+ 0,2 %) », précise aussi Agreste.

+ 6,5 % pour les surfaces de colza par rapport à la moyenne quinquennale

En ce qui concerne le colza d'hiver, les surfaces sont estimées à 1,29 Mha : soit une hausse de 4,9 % par rapport à la campagne dernière et de 6,5 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Les surfaces seraient en nette augmentation dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, régions où les orges d’hiver reculent. Elles reculeraient dans le Centre-Val-de-Loire et l’Occitanie, parallèlement à la hausse des surfaces d’orges.