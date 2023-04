Les surfaces d'orge de printemps et de betteraves sucrières en baisse

« Les surfaces d’orges de printemps 2023 sont estimées à moins de 0,5 million d’hectares, pour la première fois depuis 2018, soit une baisse de 80 000 ha sur un an », indique Agreste dans sa note de conjoncture grandes cultures du mois d'avril.

« Le recul est particulièrement fort dans les régions où les surfaces sont les plus importantes (- 27 % dans le Grand-Est, - 18 % en Bourgogne-Franche-Comté). Fortement pénalisée par la sécheresse en 2022, l’orge de printemps a été délaissée dans l’assolement, au profit du colza et de l’orge d’hiver ».

Evolution des surfaces d'orge de printemps 2023 par rapport à 2022. (©Agreste)

Selon le service statistique du ministère de l'agriculture, « la hausse des surfaces d’orges d’hiver compenserait une grande partie du recul des orges de printemps, avec un repli global estimé à 2,1 % par rapport à la campagne dernière. En 2023, les surfaces totales de céréales à paille couvrent 7,3 Mha, soit une quasi-stabilité aussi bien par rapport à 2022 que par rapport à la moyenne des cinq dernières années ».

Estimations des surfaces de céréales à paille et de colza au 1er avril 2023. (©Agreste)

Hausse de 3 % des surfaces de protéagineux par rapport à 2022

Du côté des protéagineux (hiver et printemps), la sole est évaluée à 265 000 ha, « en hausse par rapport à 2022 (+ 3 %), mais en baisse de 3,8 % par rapport à la moyenne 2018-2022. » Elle augmente dans toutes les régions hormis le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté.

Evolution des surfaces de protéagineux 2023 par rapport à 2022. (©Agreste)

Précisions sur les estimations des semis de protéagineux au 1er avril 2023 (source Agreste) :

Estimations de surfaces 2023 (ha) Évolution par rapport à 2022 (%) Évolution par rapport à la moyenne 2018-2022 (%) Féveroles (et fèves) 70 000 + 2 % + 1,5 % Pois protéagineux 190 000 + 3,7 % - 5,7 % - Pois protéagineux purs 139 000 + 3,9 % ... - Mélange de pois 51 000 + 3,2 % ... Lupin doux 5 000 + 5 % + 2,8 %

Les surfaces de betteraves sucrières sous les 400 000 ha

« Estimées à 380 000 ha, les surfaces de betteraves sucrières passeraient sous le seuil des 400 000 ha pour la première fois depuis la suppression des quotas. Elles reculaient alors de 5 % par rapport à la campagne dernière et de 11,5 % comparées à la moyenne quinquennale. »

Pour les pommes de terre de conservation et demi-saison, les surfaces, évaluées à 153 000 ha, seraient « quasi stables par rapport à 2022 (- 0,8 %) et à la moyenne des 5 dernières années (+ 0,8 %). La sole de pommes de terre de féculerie (19 000 ha) diminuerait, par contre, de 10,3 % sur un an et de 18,4 % par rapport à la moyenne 2018-2022 ».

Ces estimations se vérifient-elles sur votre exploitation ? N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires.