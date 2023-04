44 % des surfaces de maïs grain semées au 24 avril

Comme le soulignait Marius Garrigue, expert marchés pour Terre-net le 25 avril, « les pluies régulières qui balayent la France depuis le début du printemps sont favorables au développement des cultures d'hiver, mais viennent entraver la bonne avancée des semis printaniers » dans plusieurs régions.

Le point sur les semis de maïs grain par région

Pour le maïs grain, « c'est le rythme le plus lent enregistré depuis la campagne 2018/2019 ». Au 24 avril 2023, l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer comptabilise 44 % des surfaces semées, contre 56 % à la même date en 2022 ou sur la moyenne des 5 dernières années. Et 8 % des surfaces ont atteint le stade levée (13 % en 2022 et 15 % sur la moyenne quinquennale).

Retrouvez le détail des surfaces de maïs grain semées par région :

(©Céré'Obs/FranceAgriMer)

Rappels utiles en attendant de réunir les conditions optimales aux #semis #maïs ??

?Viser 4-5cm de profondeur, plutôt 5 en désherbage mécanique

?Avoir un sol ressuyé et réchauffé >10-12°C, plutôt 12°C en bio

?Adapter les densités aux variétés/précocités

?Bien régler le semoir pic.twitter.com/UIm3l6VYq3 — Le Gouessant (@LeGouessant) April 28, 2023

Revoir > Viser la bonne date de semis pour le maïs

Semis tardif de tournesol ?

Les températures froides et les conditions pluvieuses ont pu également pénaliser l'avancée des semis de tournesol dans certains secteurs. Plusieurs agriculteurs se questionnent alors « sur les dates limites de semis, avec une inquiétude en ligne de mire : la faisabilité de la récolte. Les plages de semis optimales sont aujourd'hui dépassées », notent les équipes Terres Inovia pour les zones Nord et Est.

Encore dans le sac, jusqu'à quelle date est ce valable de le semé ??? — legendre christophe (@legendre891) April 26, 2023

« Il reste toutefois possible d'implanter du tournesol au cours de la première quinzaine de mai. Les expériences passées de re-semis ou bien encore les pratiques de semis tardifs (agriculture biologique), nous montrent que des semis sur cette période sont encore possibles avec des variétés précoces. Néanmoins, la réussite et la performance de ces chantiers seront particulièrement dépendants des conditions climatiques de l'année au cours du cycle (levée, floraison, récolte). »

D'après les simulations réalisées avec le modèle thermique de Terres Inovia (données 2013-2022), la récolte de tournesol précoce semé le 10 mai est possible en moyenne avant fin septembre. Mais pour les 2 années sur 10 les plus tardives, les projections se fixent plutôt sur la première quinzaine d'octobre, avec des récoltes plus aléatoires selon les secteurs.

La pluie perturbe les semis de #tournesol. Aurore de #terresinovia indique que le semis d’une variété précoce reste possible sur la 1ère quinzaine de mai. La carte représente la date de récolte théorique pour une variété précoce semée le 10 mai https://t.co/k1uKSU1r8n pic.twitter.com/VaRCv2LnKr — Laurent JUNG (@laurentjung54) April 27, 2023

Et chez vous ? Comment se passent ou se sont passés les semis de printemps ? Venez partager la situation de votre secteur dans les commentaires en dessous de l'article.

Retrouvez aussi les prévisions météo pour les prochains jours.

Et en ce qui concerne les parcelles semées, en tournesol comme en maïs, l'heure est désormais à la surveillance :

Tournesol j+9 après le semis. LG 50.479sx pic.twitter.com/EaRuT7o78r — Benoit, Paysan charentais (@benoitpaysan) April 27, 2023

Tournesol ??occupation/mission de la journée nourrir les limaces ?? , déjà 3kg mise aux semis pic.twitter.com/9SkTHrID6I — roelofdeboer (@roelofdeboer) April 27, 2023

La contre attaque en force avec le tonnefort en relai ! La protection de la levée ! #fragtw #agriculture #tournesol pic.twitter.com/beie8f6xyF — VEAULIN brice???????? (@Veaulin1) April 26, 2023