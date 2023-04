Weather Market

Les conditions météos au Canada suscitent de premières inquiétudes

Les conditions de semis de printemps aux US suscitent de plus en plus de préoccupations, mais c’est l’ensemble de l’Amérique du Nord qui subit actuellement des conditions peu favorables. La fenêtre de semis de canola au Canada s’ouvre en effet dans un contexte de températures négatives et d’un risque de retour de précipitations neigeuses sur les quinze prochains jours. La période est encore bien précoce pour tirer la sonnette d’alarme mais la situation sera à surveiller de près compte tenu de stocks canadiens encore réduits attendus en fin de campagne.