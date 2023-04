Weather Market

La Russie affiche un potentiel de production très élevé

La Russie enregistre cette année encore des conditions climatiques particulièrement favorables. Malgré quelques alertes de risques de gel fin 2022, les principales zones de production de blé d’hiver ont pu profiter de bonnes protections neigeuses en début d’année avant un début de printemps doux et relativement humide. Les semis de printemps ont également pu débuter dans de bonnes conditions et, pour le moment, aucune alerte liée au climat n’est rapportée dans le pays. SovEcon annonce d’ailleurs une récolte nationale à 86,8 Mt cette année, un volume certes nettement inférieur à l’an dernier (104 Mt), mais qui représenterait tout de même la seconde plus grosse récolte historique du pays.