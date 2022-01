Paroles de lecteurs Les 10 articles les plus commentés cette année sur Terre-net

Quel article a suscité près de 100 commentaires auprès des lecteurs de Terre-net en 2021 ? Quels thèmes sont les plus porteurs ? Réponse dans ce top ten, avant de changer d'année...

Quelques heures avant de passer en 2022, découvrez le top 10 des articles de Terre-net qui vous ont fait le plus réagir cette année.

Les préoccupations autour du réchauffement climatique et du rôle de l'agriculture dans ce domaine arrivent largement en tête, suivies du labour versus réduction du travail du sol, du glyphosate, de l'agroécologie, des retenues d'eau, de la future Pac et notamment son verdissement et du détournement des aides, de la séparation du conseil et de la vente pour les produits phytos, de la baisse du nombre d'exploitations agricoles, du suicide des agriculteurs et de la culture du colza.

1er avec 91 commentaires

Cop26 − Quelle place a tenu l’agriculture dans les débats sur le climat ?

2e avec 78 commentaires

Avis d'experts et d'agris − « Le labour rend service et ne tue pas les sols »

3e avec 76 commentaires

Témoignages d'agriculteurs − Se passer du glyphosate : expérimentation depuis fin 2019 en Normandie

4e avec 68 commentaires

Gaec de la Vallée de l'Issoire (Vendée) − Multiplier les leviers pour un atelier cultures autonome

5e ex aequo avec 67 commentaires

[Sur le réseaux sociaux] Irrigation − Indignation quasi générale après les actions contre les retenues d’eau

Partage d'expérience − Travail du sol : « il n’y a pas d’outil agroécologique miracle »

6e avec 60 commentaires

[Vidéo] Pac et revenus agricoles − Vers un développement des paiements pour services dans la future Pac

7e ex aequo avec 58 commentaires

Verdissement de la Pac − Le collectif « Pour une autre Pac » « pessimiste » sur les arbitrages français

L'actu d'Arvalis – Séparation du conseil et de la vente : quelles répercussions pour les agris ?

8e avec 57 commentaires

Recensement agricole 2020 − En 10 ans, 100 000 exploitations de moins en France, pour une SAU identique

9e ex aequo avec 55 commentaires

Macron en déplacement agricole − Dans l'Eure, Emmanuel Macron en promoteur de l'agroécologie

Dérives des aides Pac − Des millions d'aides Pac aux grands groupes, sans bénéfice pour les agriculteurs

Deux-Sèvres − Incidents à la manifestation d'opposants aux « méga-bassines » d'irrigation

10e ex aequo avec 54 commentaires

Rapport sur les suicides en agriculture − 63 propositions des sénateurs face au manque de moyens et d’humanité

Visite d'essais − Secure colza : mobiliser les leviers pour relancer la culture





Votre résolution pour 2022 : continuer à réagir et échanger sur Terre-net comme vous le faites, dans le respect des opinions de chacun !! Retrouvez les articles les plus commentés en 2020 et 2018 . Question thématiques, les années se suivent et se ressemblent !Votre résolution pour 2022 : continuer à réagir et échanger sur Terre-net comme vous le faites, dans le respect des opinions de chacun !!

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net