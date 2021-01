Paroles de lecteurs L'article qui vous a fait le plus réagir en 2020 sur Terre-net...

Céline Clément Terre-net Média

... et de loin avec 465 commentaires : le lancement de l'initiative "Des bras pour ton assiette". Autres thèmes de prédilection des lecteurs cette année : l'agriculture de conservation des sols, les phytos et leur réduction, la Pac et son verdissement, la moisson catastrophique.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également