[Paroles de lecteurs] Covid&Agriculture Merci monsieur le ministre pour votre reconnaissance !

« Il faut que l’agriculture française puisse nourrir le plus grand nombre », sans différence de prix significative avec les produits importés : les propos de Didier Guillaume sur Sud Radio ont fortement irrité les lecteurs de Terre-net, surtout après la mobilisation des agriculteurs pour continuer à nourrir les Français pendant le confinement lié à la crise sanitaire !

Titi : « M. Guillaume défend tout le monde, les consommateurs, les industriels... mais les agriculteurs ! Il n'en a rien à faire de nous !! On lui explique que les exploitants agricoles ne gagnent pas leur vie et il propose de baisser encore le prix de vente des produits agricoles !!! Lamentable !!!! C'est tout sauf un ministre de l'agriculture... »

Tout sauf un ministre de l'agriculture...

Maxens : « "Des prix pas beaucoup plus élevés que pour les produits alimentaires importés" ??? Bref, la variable d'ajustement, c'est encore l’agriculteur ! Les engrais sont taxés, le fioul est taxé, les phytos sont taxés, la main-d'oeuvre coûte plus cher que dans les autres pays, etc. Il réfléchit le ministre parfois ? Les producteurs ont moins de charges fiscales et sociales à l'étranger qu'en France et on devrait produire au même coût ? Lamentable effectivement ! »

Lamentable !

Cabeillade : « Incroyable de tels propos !! Ce serait aux agriculteurs de compenser la baisse de pouvoir d'achat engendrée par la gestion désastreuse de la crise sanitaire du Covid-19 ? Faut-il lui rappeler qu'en France, l'alimentation est déjà très bon marché si on compare avec des pays développés au niveau de vie similaire au nôtre (sans parler de la qualité) ?? Et on se prend des mesures contre-productives en permanence ! Il nous faut donc aligner nos prix agricoles sur ceux de la Turquie, ou de la Pologne, ou encore de l'Inde ??? Il faut être précis monsieur le ministre !! »

Steph72 : « +3 : Didier Guillaume est lamentable ! Pour remercier les agriculteurs d'avoir bossé pendant le confinement pour nourrir les Français, il leur demande de baisser les prix ! Demandez plutôt aux GMS de baisser leur marge !! (...) »

Aux GMS de baisser leurs marges !

Perplexe : « La langue du ministre a peut-être fourché, il me semble que c'est notoire, non ? Monsieur Guillaume, soyez sérieux, vous voulez la disparition des paysans français ? À moins que vous nous exonériez de toutes les taxes citées par Maxens pour nous ramener aux conditions de production du Maroc par exemple... »

Un ministre de la consommation, pas de l'agriculture...

Lau : « Bien sûr, c'est l'agriculture qui doit se transformer, évoluer... et ce n'est pas aux consommateurs de faire l'effort de consacrer un peu plus de budget à l'alimentation. Nous avons un ministre de la consommation et non de l'agriculture ! »

PàgraT : « Je ne sais pas vous mais moi, je n'ai jamais vu un ministre de l'agriculture aussi bonimenteur que celui-là ! Il préconise la montée en gamme des productions agricoles pour obtenir de meilleurs prix avec plus de bio, l'arrêt du glyphosate, des traités de libre-échange puis il se met à défendre le glyphosate puis dit qu'il sera supprimé dans trois ans par l'Europe... Ensuite, il prône les ZNT, se prétend contre les accords commerciaux, puis, puis, puis, etc. Avec une girouette pareille, il faut seulement se fier aux actes. Le Ceta est toujours là, la préférence communautaire dans les choux, les paysans sans revenus décents... »

Appliquer la loi Égalim, c'est pas compliqué !

ngae00341 : « Pour que les prix des produits agricoles français ne soient pas beaucoup plus élevés que ceux des denrées étrangères, il suffit que nos charges et contraintes ne soient pas plus élevées que celles des autres pays ! C'est pas plus compliqué que cela M. Guillaume !! Alors au boulot !!! »

Rino : « Suffit juste d’appliquer la loi Égalim, c'est tout ! Ça aussi, ce n'est pas compliqué ! Sauf qu'elle est restée coincée au ministère de Bruno Lemaire et que derrière, y a un gros paquet de lobbyistes prêts à dévorer tout le monde mais apporteurs de capitaux dans les mêmes groupes parlementaires, donc on tourne en rond et pour longtemps... »

bp : « Merci pas seulement à Didier Guillaume mais également à l'ensemble des politiques de tout bord pour leur soutien au monde paysan ! Ils préfèrent encourager les importations !! Les agriculteurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour changer le système et virer tous ceux qui entretiennent le modèle actuel !!! »

Il préfère encourager les importations !

gibero : « La seule chose à faire pour se faire entendre : la grève du lait, de la viande et des semis ! Ainsi, coops, banques, MSA, État, etc. toute cette mafia commencera à avoir peur et les consommateurs nous respecteront sans doute un peu plus ! »

