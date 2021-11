Weather Market Le bassin mer Noire manque de précipitations

Des pluies viennent améliorer les conditions de semis et de développement des cultures d’hiver en Europe de l’Ouest. Le bassin mer Noire demeure en revanche trop sec.

Les précipitations viennent faciliter les semis et levées en Europe de l'Ouest. (©PixaBay) Le déficit hydrique demeure notable en France et s’est rapidement creusé fin octobre en Allemagne. Les récentes pluies ont cependant relancé les potentiels et devraient aider à une accélération des travaux de semis dans l’Hexagone. Une bonne partie de la France et de l’Allemagne devrait rester sous les pluies cette semaine. Au Royaume-Uni, les conditions demeurent très encourageantes.La mer Noire souffre du manque d'eauLes précipitations demeurent en revanche très rares dans le bassin mer Noire. Les semis d’hiver profitent encore de conditions acceptables dans une bonne partie de la Russie, mais sont désormais inquiétantes en Ukraine. De bonnes pluies devraient certes balayer l’état fédéral Central, mais les prévisions sur le sud de la Russie et l’Ukraine sont encore très incertaines et changeantes.Les États-Unis connaissent quant à eux une situation plus mitigée. D’importantes précipitations son...