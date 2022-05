Weather Market Le blé en France subit un manque de pluies

Les précipitations viennent à manquer dans le Nord de la France et en Allemagne. Les blés d’hiver américains profitent en revanche de précipitations généreuses.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Un climat sec et chaud menace les blés français. (©PixaBay)Les conditions météo en France commencent à susciter quelques préoccupations. La moitié Nord du pays reçoit en effet des apports d’eau limités et les cartes météo n’anticipent des précipitations que dans la moitié Sud au cours des sept prochains jours. Une montée des températures risque en outre de dégrader rapidement la situation la semaine prochaine. L’Allemagne devrait également de manquer de précipitations ces prochains jours. Le petit déficit hydrique constaté au Royaume-Uni pourrait en revanche être comblé cette semaine selon les dernières prévisions.Le blé US profite de pluies généreusesEn mer Noire également, le climat ressort très favorable aux cultures d’hiver et aux semis de printemps. Les cartes météo annoncent notamment de bonnes pluies dans le sud de la Russie tandis que l’Ukraine profite de températures relativement douces et d’une bonne teneur en eau des sols. Après des mois de sécheresse, le Midwest américain r...