Weather Market Le coup de froid préoccupe en France et en Allemagne

Les précipitations rassurent en France et en Allemagne, mais le coup de froid est observé avec attention. Les conditions de culture en Argentine continuent par ailleurs de se dégrader.

Les conditions des semis automnaux s'améliorent. (©Pixabay)La France et l’Allemagne continuent de recevoir des apports hydriques notables. Ces précipitations viennent améliorer sensiblement les conditions de levée des colzas et devraient aider au bon déroulement des semis d’automne. Les prévisions annoncent en outre de belles pluies sur les prochains jours. La baisse soudaine des températures est cependant observée avec préoccupation actuellement.Les conditions de semis s'améliorent aux USLes semis de blé d’hiver aux US profitent en revanche encore d’un climat doux et les récents apports hydriques ont permis une belle avancée des travaux. Les conditions climatiques dans la Corn Belt s’avèrent également favorables à la progression des moissons de maïs et de soja. Le constat est similaire au Canada et les cartes météo s’annoncent plutôt encourageantes pour l’avancée des récoltes de blé, d’orge et de canola.Au centre des préoccupations, le climat argentin est en revanche de plus en plus c...