Weather Market Les températures montent rapidement en France et en Russie

Le climat européen reste globalement bon, tandis qu’une canicule s’abat sur la Russie.

La Russie connaît une canicule inquiétante. (©PixaBay)Les conditions climatiques en France restent plutôt bonnes en ce début d’été. Les récentes pluies ont en effet considérablement amélioré les réserves hydriques des cultures de maïs et de tournesol. Ces précipitations se raréfient en outre rapidement, ce qui permet de débuter les moissons de blé, d’orge et de colza dans de bonnes conditions. La montée des températures doit toutefois être surveillée.Forte chaleur en RussieUne canicule extrême touche d’ailleurs la Russie actuellement, notamment les zones productrices de variétés de printemps. Cette montée de température risque ainsi d’abîmer les blés d’ores et déjà à un stade avancé de développement. Les conditions hydriques dans le pays restent toutefois plutôt bonnes, de la Russie, à l’est de l’Europe.Outre-Atlantique, le climat reste quant à lui très mitigé. Au Canada notamment, des rafales de vents et des inondations ont causé des pertes de surfaces qui devront être ressemées. Des ...