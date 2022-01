Weather Market Un climat inquiétant dans le Midwest américain

Les conditions en Europe de l’Ouest restent favorables mais les cultures sont particulièrement exposées à une potentielle chute des températures. Les US ont subi une vague de froid inquiétante après des semaines de sec, tandis que le déficit hydrique en Amérique du Sud est de plus en plus préoccupant.

Les températures tombent rapidement sur les cultures US. (©PixaBay) La France et une bonne partie de l’Ouest renouent avec des apports hydriques réguliers en ce début d’année. Les températures, déjà douces à l’entame de l’hiver, remontent toutefois rapidement et participent à une reprise végétative précoce. Les cultures d’hiver ressortent ainsi particulièrement exposées à une chute des températures qui pourrait alors provoquer des dégâts de gel.Conditions critiques aux USLes US ont d’ailleurs subi une tempête hivernale cette semaine, or les blés d’hiver du Midwest sont elles-aussi particulièrement exposés au froid. Outre un déficit hydrique encore important, les cultures du Texas et de l’Oklahoma ont subi une chute des températures inquiétantes qui aurait causé des dégâts de gel notables selon les retours locaux. La Russie et une bonne partie de l’Ukraine ont en revanche profité de précipitations neigeuses importantes et les cultures sont désormais couvertes d’un manteau protecteur fac...