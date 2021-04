L'info marché du jour Demande vive en blé et maïs

Le tender algérien concerne des chargements sur mai-juin pour une quantité inconnue, les volumes égyptiens, qui devraient se préciser aujourd'hui, des livraisons sur août. Dans les ports américains, les inspections étaient la semaine passée dans les attentes des opérateurs, à 564 kt. « L’Union européenne a par ailleurs relevé de 360 kt le cumul d’exports de blé depuis le début de la campagne, à 21,7 Mt, soit une avance de 400 kt par rapport à la moyenne sur trois ans », complète Marius Garrigue sur Terre-net.

Egypt and Algeria in the market to buy wheat.



Demand remains strong. https://t.co/RZVEcRfBjW