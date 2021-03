L'info marché du jour Exports de céréales russes très bas suite à l'instauration des taxes

Les taxes à l'export de céréales en Russie, entrées en vigueur la semaine dernière, ont fait plonger les exportations du pays.

L'effet des taxes à l'export russes, instaurées le 15 mars pour le maïs (25 €/t) et l'orge (10 €/t), s'est tout de suite fait sentir : les ventes à l'international ont chuté respectivement à 57 kt et 115 kt la semaine passée, selon Agritel. Et en blé, elles n'ont atteint que 45 kt. Rappelons que la taxe pour la céréale avait été mise en place mi-février (25 €/t) et augmentée à 50 €/t à partir du 1er mars.

Ainsi, le rythme des expéditions céréalières en Russie « s’affiche actuellement sur des niveaux particulièrement bas, à 218 kt sur S-1, soit la plus faible activité depuis la fin du mois de juillet », insiste le cabinet spécialiste des marchés agricoles. Une situation qui « contraste fortement par rapport au plus de 1 Mt que le pays nous avait habitué à exporter en rythme de croisière depuis le début de l’automne ».

De son côté, Marius Garrigue sur Terre-net.fr estime toutefois qu'il « totalise 34,5 Mt d’export de blé sur la campagne 2020-21, soit un bond de 28 % par rapport à l’an dernier ».

