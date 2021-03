L'info marché du jour Blé : l'Ukraine produirait 4 Mt de plus cette année qu'en 2020

Le ministère de l'agriculture du pays s'attend à une production de blé de 29,1 Mt en 2021, contre 25 Mt l'année précédente, en raison notamment d'une augmentation de 6 % des surfaces semées.

Une progression de la sole nationale de 6 % par rapport à l'an dernier, à 6,9 Mha, et donc une hausse de la collecte de blé ukrainienne de 4 Mt, à 29,1 Mt : c'est sur ces chiffres que table le ministère de l'agriculture pour la moisson 2021. En effet, la vague de froid de février, en Europe comme en mer Noire, « n'a finalement causé que peu de dégâts » dans les champs, indique Marius Garrigue sur Terre-net.fr. Et, avec « les pluies régulières et la remontée des températures », les cultures d'hiver « abordent le printemps dans de bonnes conditions ».

De même, la récolte de maïs devrait augmenter de presque 3 Mt, à 33,2 Mt, malgré un recul des emblavements de 2 %, à 5,3 Mt, d'après les sources ministérielles.

Autre chiffre en forte progression : les exportations de blé australiennes atteignant 2,43 Mt en janvier, soit près du double de l'année passée (1,3 Mt) ! En revanche, les ventes américaines et les chargements dans les ports français connaissent actuellement un coup de frein face à « une demande internationale plutôt discrète, après une première moitié de campagne particulièrement dynamique ».

Côté export toujours, mais de maïs cette fois, les États-Unis plongent à leur plus faible niveau de la campagne : 116 kt la semaine venant de s'écouler. Près d'1 Mt de destinations inconnues ont cependant été « confirmées vers la Chine, ce qui a rassuré une bonne partie des opérateurs », ajoute Marius Garrigue.

