L'info marché du jour Récoltes 2020, stocks, exportations : où en est la France ?

FranceAgriMer a tenu, hier, son point mensuel sur les marchés agricoles. Comment se situe notre pays en termes de production, stocks de fin de campagne, export ? Les infos essentielles à retenir.

Tous les mois, FranceAgriMer fait un bilan des marchés agricoles. Voici ce qu'il faut retenir de celui d'hier pour le blé, l'orge et le maïs français, en 3 points-clés.

1. Récoltes 2020 : nouvelle baisse

Céréales Octobre 2020 Septembre 2020 2019 Blé 29,2 Mt 29,5 Mt 39,6 Mt Orge 10,5 Mt 11 Mt 13,75 Mt Maïs 12,7 Mt 13,3 Mt 12 Mt

2. Stocks de fin de campagne : baissiers aussi

Céréales Octobre 2020 Septembre 2020 2019 Blé 2,62 Mt 2,93 Mt 3,02 Mt Orge 1,03 Mt 1,39 Mt 1,33 Mt Maïs 2,19 Mt 3,09 Mt 2 Mt

3. Exportations : légère hausse

6,7 Mt de blé seraient exportées vers les pays tiers cette année contre 6,6 Mt estimées le mois dernier, une augmentation liée aux ventes de céréales vers la Chine particulièrement dynamiques depuis le début de la campagne.

Mais ce chiffre a été divisé par 2 par rapport à l'an passé (13,5 Mt).

→ L'appel d’offres de l’Algérie, annoncé dans l'info marché du jour de mardi 13 octobre et tant scruté des opérateurs des marchés agricoles, concernerait un achat plutôt important − 600 000 t environ — de trois provenances différentes : balte, allemande et française, selon le cabinet Agritel. Le blé russe, trop cher et pas assez riche en protéine, n'a finalement pas été sélectionné.

4,13 Mt de maïs seraient expédiées en 2020/2021 hors de l'UE (versus 3,96 Mt en 2019/2020) parce que les origines mer Noire sont moins compétitives du fait d'une production inférieure à d'habitude, notamment en Ukraine.

