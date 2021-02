L'info marché du jour Vers une production de maïs record au Brésil en 2021 ?

La récolte brésilienne de maïs pourrait atteindre un record en 2021, à 105,5 Mt ! L'Argentine a également relevé ses prévisions de 2,5 Mt pour la céréale et de 2 Mt en soja, des niveaux de production malgré tout inférieurs à l'an dernier.

Nouveau record attendu, cette campagne, pour la production de maïs brésilienne : 105,5 Mt ! Alors que « les semis vont débuter pour la Safrina », précise le cabinet Agritel, soit littéralement « la petite récolte » qui représente malgré tout deux tiers du maïs produit dans le pays. Or le Conab vient d'augmenter ses estimations de 3,2 Mt, « en raison d’un ajustement des surfaces nationales », détaille Marius Garrigue sur Terre-net.fr. Et en soja, le Brésil récolterait 133 Mt, un niveau proche des chiffres annoncés par l'USDA selon Agritel.

Grâce aux récentes précipitations en Argentine, la Bourse de commerce de Rosario a également réhaussé ses prévisions pour le maïs de 2,5 Mt, à 48,5 Mt, « ce qui constitue tout de même encore une contraction de 3 Mt par rapport à l’an dernier », commente Marius Garrigue. Même chose pour le soja avec des perspectives en hausse de 2 Mt, à 49 Mt, équivalant à un retrait de 1,7 Mt comparé à l’année passée.

Autre record : les ventes américaines à l'international

l'info marché du jour du 09/02/21 : La Chine importerait 12,5 Mt de maïs de plus qu'en 2019-2020 Encore un record dans

Autre record, et même double, pour les États-Unis cette fois : 57,5 Mt de maïs ont été commercialisées depuis le début de la campagne, contre à peine 23,7 Mt il y a un an ! Rien que cette semaine, les ventes américaines de la céréale à l’international se sont élevées à 1,5 Mt. De plus, 59,5 Mt de soja ont été vendues entre le 1er juillet 2020 et mi-février 2021, contre 32,9 Mt l’an dernier à la même période, dont 805 kt durant la semaine écoulée ! À noter : les exportations US de blé ont aussi « dépassé les attentes du marché entre le 4 et le 11 février, atteignant 591 kt », indique Marius.

