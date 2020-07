Chicago La hausse du soja limitée par les prévisions météorologiques

• AFP

Le cours du soja coté à Chicago a profité mercredi de nouvelles ventes importantes, mais les prévisions météorologiques ont freiné son avancée. Le maïs et le blé ont progressé.

Les exportateurs privés américains ont fait état de plusieurs commandes de soja auprès du ministère de l'agriculture, dont deux achats par la Chine, l'un de 453 000 tonnes et l'autre de 262 000 tonnes, ainsi qu'une vente de 211 300 tonnes pour livraison vers des destinations inconnues. Toutefois, l'anticipation d'un temps plus sec dans les zones de production agricole américaines au mois d'août a limité les gains de l'oléagineux ainsi que ceux du maïs, la céréale étant moins affectée par ces prévisions. « Des poches de sécheresse existent, mais la majorité de la Corn Belt profite de l'humidité récente », a expliqué Richard Plackemeier de CHS Heding.

Par ailleurs, le cours du maïs a été soutenu par la baisse des stocks d'éthanol aux États-Unis et le premier recul depuis mai de la production de ce biocarburant, selon les chiffres hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) publiés mercredi. Une part importante du maïs cultivé aux États-Unis est destiné à la fabrication d'éthanol. Le cours du blé, qui avait entamé la semaine sur une chute, a pour sa part poursuivi sa remontée en enregistrant une deuxième séance de hausse consécutive.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mercredi à 3,3475 dollars contre 3,3075 dollars la veille (+ 1,21 %). Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 5,3450 dollars contre 5,2775 dollars à la précédente clôture (+ 1,28 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 8,9550 dollars contre 8,0300 dollars mardi (+ 0,28 %).

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net