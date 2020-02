Chicago Le soja remonte après neuf séances de baisse

• AFP

Les prix du soja coté à Chicago ont progressé lundi après neuf séances de repli dans un marché toujours attentif à l'épidémie de coronavirus. Les prix du blé sont aussi montés, tandis que ceux du maïs ont baissé.

Après avoir abandonné plus de 6 % depuis la mi-janvier, le cours de l'oléagineux est reparti à la hausse, à la faveur notamment d'un achat de l'étranger. Le système du ministère américain de l'agriculture recensant au quotidien les plus grosses opérations a en effet fait part d'une commande de 130 000 tonnes de soja à destination de l'Egypte. Les acteurs du marché ont toutefois continué de manifester leur préoccupation sur la pneumonie virale chinoise, dont le bilan est monté lundi à 361 morts en Chine et un aux Philippines.



« Cette semaine, les marchés continueront d'observer la gravité du coronavirus ainsi que tout signe sur de potentiels achats par la Chine avec la fin du Nouvel An lunaire », indiquent les analystes de la maison de courtage Allendale. Plusieurs analystes ont évoqué à cet égard un article de l'agence Bloomberg selon lequel des responsables chinois espèrent qu'en raison de la crise sanitaire, les États-Unis feront preuve de flexibilité concernant les achats agricoles consentis par Pékin au cours de leurs négociations commerciales.

Selon un accord officialisé mi-janvier à Washington, la Chine s'est en effet engagée à acheter au cours des deux prochaines années environ 50 milliards de produits agricoles américains, mais de grosses commandes tardent pour l'heure à se matérialiser.



Par ailleurs, le prix du maïs a été lesté par la hausse du dollar. Un billet vert plus fort rend les achats de produits agricoles libellés dans la devise américaine moins attractifs pour les investisseurs munis d'autres monnaies. Le blé a lui aussi été affecté par le dollar fort avant de se reprendre en fin de séance.



Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé lundi à 3,7875 dollars, contre 3,8125 dollars à la précédente clôture (- 0,66 %). Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,5550 dollars, contre 5,5375 dollars vendredi (+ 0,32 %). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé à 8,7770 dollars, contre 8,7250 dollars à la dernière clôture (+ 0,52 %).

