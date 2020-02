Chicago Le soja résiste grâce à l'espoir de nouvelles exportations

• AFP

Les cours du soja coté à Chicago ont terminé en hausse pour la troisième séance de suite jeudi, parvenant à résister aux pressions liées au coronavirus, dont ont pâti le maïs et le blé, grâce à l'espoir d'un regain d'exportations.

« Le ministère de l'agriculture en Argentine a suspendu (mercredi) les enregistrements pour les exportations de produits agricoles jusqu'à nouvel ordre, probablement en attendant l'annonce de nouvelles hausses des taxes sur les exportations », remarquent les analystes de la maison de courtage Allendale.

L'Argentine étant un gros exportateur de soja et de tourteaux de soja, cette décision pourrait peser sur les ventes du pays, ce qui par ricochet pourrait favoriser les exportations américaines de soja.

Dans le même temps, le rapport hebdomadaire sur les ventes de produits agricoles américains à l'étranger a montré que les Chinois avaient acheté du sorgo, du porc et du soja lors de la semaine se terminant le 20 février.

« Ce sont des niveaux plus faibles qu'habituellement à cette période de l'année, mais cela montre que les Chinois passent bien quelques commandes », souligne Mike Zuzolo de Global Commodity Analytics.

C'est un signe rassurant plus d'un mois après la signature d'un accord bilatéral par lequel Pékin s'est engagé à augmenter drastiquement ses achats de produits agricoles auprès des États-Unis. La Chine a jusqu'à présent tardé à concrétiser ses engagements.

« La combinaison de ces deux informations laisse espérer aux acteurs du marché que les agriculteurs américains vont pouvoir écouler un peu plus de leur production à l'étranger dans les mois à venir », estime Jason Britt de Central States Commodities.

Concernant le maïs et le blé, plusieurs éléments poussent selon lui pour une hausse des prix à venir, comme les rumeurs sur la possible réduction des exemptions accordées à certaines raffineries aux États-Unis concernant le volume de bioéthanol, principalement produit à base de maïs, à intégrer dans leur production.

Les chiffres sur les ventes hebdomadaires à l'étranger correspondaient, eux, à la fourchette basse des prévisions.

« Mais l'élément qui domine les marchés actuellement reste clairement le coronavirus, qui fait fortement pression et va sans doute continuer à guider les cours pendant encore quelque temps », souligne Jason Britt. Cependant, prédit-il, « la simple réalité que les gens doivent manger et que les animaux doivent être nourris, va revenir un moment sur le devant de la scène ».

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé jeudi à 3,6800 dollars contre 3,7450 dollars à la précédente clôture (- 1,74 %). Le boisseau de blé pour livraison en mai, le plus actif, a fini à 5,2750 dollars contre 5,3575 dollars mercredi (- 1,54 %). Le boisseau de soja pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 8,9500 dollars contre 8,9200 dollars la veille (+ 0,34 %).

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net