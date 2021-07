Chicago hebdo Le temps s'améliore, les cours du blé se replient

Les cours du blé se sont repliés vendredi, entraînés à la baisse par une amélioration des conditions météorologiques, ainsi que par des commentaires moins négatifs que précédemment sur l'état des cultures.

Les prix du maïs et du soja ont eux baissé plus nettement, en proie à une importante volatilité et après deux séances de hausse. Après une longue séquence de sécheresse, les températures se sont radoucies dans les grandes régions de production du blé de printemps, qui arrive à maturité alors que le blé d'hiver a lui déjà été presque intégralement récolté. Le week-end s'annonçait lui aussi plus clément.

Très suivie par les opérateurs, la tournée des émissaires de l'agence pour la qualité du blé (Wheat Quality Council) dans le Dakota du Nord s'est achevée vendredi, le vice-président exécutif se montrant moins catastrophiste que les jours précédents. « Je soupçonne que nous allons avoir un rendement faible, mais une production de grande qualité », a expliqué Dave Green au site American AG Network, car le marché s'inquiétait de voir le millésime marqué non seulement par sa faible quantité, mais aussi une qualité médiocre.

Pour autant, « je ne suis pas sûr que cela suffise à compenser ce qui a été perdu », a prévenu Frank Cholly, du cabinet de courtage RJO Futures. Il ne s'agit que d'une pause, pour le courtier, qui s'attend à ce que les prix repartent à la hausse. Quant au maïs et au soja, ils ont eux aussi pâti de conditions météo favorables. Leur repli s'explique aussi par un marché nerveux, qui attend des informations, pas avant plusieurs jours, sur l'état des cultures. L'évolution des cours va être limitée à la baisse autant qu'à la hausse « jusqu'à ce que nous ayons une vision plus claire des rendements », a estimé Frank Cholly.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre a clôturé en baisse de 0,21 % à 7,0375 dollars contre 7,0525 dollars la veille.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé en repli de 2,02 % à 5,4525 dollars contre 5,5650 dollars à la précédente clôture.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu sur une baisse de 2,06 % à 13,4925 dollars contre 13,7775 dollars jeudi.

