Revue des réseaux Quels impacts a eu le froid sur les cultures d’hiver ?

Suite aux aléas climatiques des dernières semaines (pluies abondantes entraînant des inondations, chutes de neige et fortes gelées) les agriculteurs surveillent leurs cultures de près et font le point concernant les dégâts occasionnés sur les réseaux sociaux.

Pluies, inondations, neige, vague de froid… : tous ces aléas climatiques pourraient bien avoir des conséquences sévères sur les cultures d’hiver et leur rendement. Le redoux actuel est une occasion de faire un premier point d’étape sur les cultures.

Il y a ceux qui sont plutôt optimistes, les orges de printemps semées à l'automne ont l'air d'avoir résisté :

Orge de printemps en direct , -8 degré ça passe !! pic.twitter.com/jNwI2RQ0gn — bruno ricour (@BrunoRicour) February 17, 2021

L'orge de printemps qui a été semé le 15/11à passer le cap dans le Perche.. pic.twitter.com/fppCf1ceh5 — Visio-Crop ?? (@VisioCrop) February 17, 2021

Ceux qui sont inquiets, notamment pour les colzas :

Quand tu vois l'état de certaines parcelles de colza...

Ca va avoir du mal à remplir bcp de bennes !! pic.twitter.com/5jLGdbPtRN — Benj' Thirouin???????? (@benj_thi) February 16, 2021

#Pois : Symptômes de Chlorose aperçus dans le 49... Vivement le printemps ! pic.twitter.com/iuUEF6Rp7U — Agathe Penant (@AgathePenant) February 16, 2021

J'ai comme l'impression que les orges de printemps ont eu froid aux feuilles..... pic.twitter.com/eIl3hxmanl — Remi D (@RDoublier) February 16, 2021

Heureusement le coup de froid de ces derniers jours a souvent été accompagné de précipitations neigeuses ! Une protection non négligeable pour les cultures d’hiver, alors certains pratiquent le wait and see*.

Tour de plaine de sortie d'hiver. L'avantage des cailloux, c'est que ça porte...??

??Les lins d'hiver #TerreDeLin n'ont pas aimé le froid?? mais ont été protégés par la neige ? Ils repartent déjà du pied...

??Le blé dur s'en sort pas mal... à suivre ! #FrAgTw #fenetreouverte pic.twitter.com/SXUy0zmN32 — Nadège PETIT ??‍?? (@agri_zoom) February 16, 2021

#Chevignon a eu froid au derrière la semaine dernière en bordure de la Marne ! ?? #OnVerraBien pic.twitter.com/6oLZNyn3ud — Quentin B ?????????? (@bigard_q) February 16, 2021

Le lin d'hiver a eu un peu froid pourtant sous la neige. ??que sa va aller. pic.twitter.com/SrmMBPLDVx — Mallinger Benoît (@BenoitMallinger) February 17, 2021

Et puis il y a ceux qui ont besoin d'être rassuré :

Les OPA ont elles tenu le choc des -11 sans neige? Besoin d'avis d'experts. C'est vert, c'est bon signe. @OlivierCOSTE2 @BONNIN1402 pic.twitter.com/LgdERCiB4l — san antonio (@cyberurier) February 17, 2021

*Attendre et voir

