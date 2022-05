Corbeaux, pigeons, sangliers... 81,5 % des agris concernés par des dégâts dans leurs semis de printemps 2022

Avec les conditions sèches, la levée est difficile cette année pour les cultures de printemps. Les plantes sont alors plus vulnérables face aux attaques d'oiseaux ou de sangliers.

Selon un sondage récent publié sur terre-net.fr (1 724 votants), 81,5 % des répondants indiquent être concernés par des dégâts significatifs dans leurs parcelles cette campagne. En témoignent les photos partagées sur les réseaux sociaux : « entre le sec et les pigeons, pas simple la levée des tournesols et soja bio », commente par exemple Denis Laizé, dans le Maine-et-Loire :

Premières levées des #tournesols et #soja #bio . Pas simple cette année avec le sec et les pigeons... #agriculture

Les maïs subissent aussi les attaques des corbeaux ou des sangliers :

Semis des derniers 2022 dans de bonnes conditions, accompagnés par les Cigognes, et les Corbeaux venus en masse après le passage du semoir.. Entre corbeaux et venus entre les 2 préparations de sol…ça deviens compliqué

Mon client qui décide de refaire du #Maïs après plus de 20 ans sans

Et bien, c'est mal barré avec les corbeaux qui habite juste à côté ????

Non c'est vraiment plus comme avant