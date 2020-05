[Paroles de lecteurs] Face aux pucerons Sans néonicotinoïdes : les planteurs de betteraves ont le bourdon

Les lecteurs de Terre-net se montrent solidaires des producteurs de betteraves, qui se retrouvent dépourvus cette année face à une pression pucerons particulièrement forte alors que les néonicotinoïdes ont été interdits. Il faut dire que d'autres cultures sont aussi pénalisées par la suppression de molécules phytosanitaires, sans que de réelles alternatives soient proposées.

Antoni : « Ça sent d'ores-et-déjà l'année pourrie pour beaucoup de cultures. Il ne manque plus qu'une sécheresse par dessus ou un coup de gel tardif... (...) »

Phil59 : « Et si on disait que les pucerons sont vecteurs du coronavirus, je suis sûr qu'ils nous laisseraient refaire nos traitements de semences, ces crétins qui ne savent rien !! »

Détritus : « Je ne suis pas producteur de betterave mais je vous comprends. On est dans la même situation avec d’autres cultures (colza, légumes, fruits...) pour ce qui est du désherbage et du glyphosate. On arrive au sommet de la bêtise écologique ! Là, maintenant, on a deux solutions : soit on se fâche tout rouge, soit on fait venir un tocard de journaliste grand public pour lui dire que les betteraves sont envahies de morpions !!! Et que si on ne traite pas vite, ils vont se répandre en ville... Si on se donne tous le mot, je suis sûr que ça peut marcher. Ces ignorants de politiques et de citadins vont tout avaler !! »

moi-même : « Ils sont où les écolos maintenant qu'ils ont poussé à interdire les néonicotinoïdes ? "Confinés dans leur bureau je suppose, à l'image de Nicolas Hulot qui prône de se serrer la ceinture au niveau des voyages alors qu'il a fait plusieurs fois le tour du monde en avion ! Comme toujours en France, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais... (...) »

franck53 : « En plus, si on écoute les écolos, on supprime un produit phytosanitaire mais pour le remplacer, on en épand deux ou trois ! (...) »

masha : « Bientôt, nous ne récolterons plus rien à cause de la suppression de tous ces produits phytos, d'où une crise alimentaire majeure... (...) »

Chris : « Au prochain confinement, vous aurez le ventre vide !! C'est ça, le "monde d'après" !!! »

isidore : « Quand on voit les gens se battre pour du papier toilette, imaginez les supermarchés à moitié vides et à des prix inaccessibles pour certains... »

