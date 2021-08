[Sondage] Moisson 2021 En colza, 43,6 % agriculteurs déclarent un rendement supérieur à 35 q/ha

D'après un sondage réalisé par Terre-net, 37,6 % des agriculteurs cultivant du colza enregistrent un rendement inférieur à 30 q/ha. Pour plus de 21 % d'entre eux, les rendements dépassent 40 q/ha.

Sur les 1 956 répondants au sondage proposé sur Terre-net du 3 au 10 août, 599 déclarent ne pas cultiver de colza, soit un peu moins d’un tiers du panel.

Parmi les 1 357 personnes cultivant du colza, 192 évoquent des rendements inférieurs à 20 q/ha, 138 des rendements allant de 20 à 25 q/ha. 181 situent leurs rendements entre 25 et 30 q/ha, 254 entre 30 et 35 q/ha, 305 entre 35 et 40 q/ha et 287 au-dessus de 40 q/ha.

Cela représente donc un rendement moyen de moins de 30 q/ha pour 37,6 % des producteurs de colza qui ont participé au sondage. 18,7 % d’entre eux déclarent un rendement situé entre 30 et 35 q/ha. Et les rendements dépassent 35 q/ha chez 43,6 % de répondants.

Ce sont des rendements moins décevants que ceux enregistrés l’an dernier. Lors du même sondage réalisé en 2020, 57,4 % des agriculteurs enregistraient des rendements inférieurs à 30 q/ha.

Lors de sa mise à jour du 1er août, Agreste évaluait les rendements moyens en colza à 33 q/ha, soit une hausse de 11,6 % par rapport à 2020 et de 2,5 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Cinq jours plus tard, Terres Inovia se montrait plus optimiste, en annonçant dans son premier bilan de récolte un rendement national moyen au-dessus de 35 q/ha.

Alors que les #récoltes sont encore très contrariées par les pluies au Nord et peinent à avancer, 85 % de la collecte française des graines de #colzas est désormais réalisée et les premières synthèses annoncent un rendement national moyen à + de 35 q/ha. https://t.co/1HehdInUXd pic.twitter.com/QWcrYtiYtx — Terres Inovia (@terresinovia) August 6, 2021

