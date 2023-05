Prix du maïs

L'USDA confirme l'épuisement des origines ukrainiennes

Nous évoquions dans une précédente note la raréfaction à venir de l’origine ukrainienne sur la prochaine campagne. Le récent afflux de maïs, de tournesol et de colza ukrainien sur le marché communautaire a en effet trouvé sa source dans un stock de report massif sur la précédente récolte, or ces réserves se sont drastiquement réduites ces derniers mois. Dans son dernier rapport, l’USDA annonce en outre une baisse de 5 Mt de la production ukrainienne de maïs 2023 (22 Mt), au plus bas depuis 2012 ! Les potentiels d’exports ukrainiens sont par conséquent attendues en très nette contraction sur la prochaine récolte.