Tous les prix des terres 2022 par région et petites régions agricoles

L’année 2022 a été marquée par un net rebond du prix des terres et des prés libres de plus de 3 %, à 6130 €/ha, après une légère baisse observée en 2021. Cette progression record se traduit par un nombre de transactions particulièrement élevé de 106 130 ventes portant sur 480 400 ha. Ce dynamisme s’explique par la croissance du marché des parts sociales dont la cession est désormais encadrée par la loi Sempastous.

Le dynamisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Le marché des terres et prés libres de la région est particulièrement dynamique en 2022. Le nombres des transactions connaît une hausse notable de 5,8 % par rapport à 2021 ( 12 180 ventes ) tandis que les surfaces cédées atteignent un niveau record. Il faut néanmoins souligner une forte disparité en fonction des régions et du type d’agriculture. La rareté du foncier disponible contribue également à la progression du prix des terres.

Disparités en Bourgogne-Franche-Comté

Aucune véritable tendance ne se dégage depuis 2015, au gré des fluctuations à la hausse comme à la baisse du prix des terres en Bourgogne-Franche-Comté. Le prix des terres pour cette région occupe le bas du tableau en dépit d’une légère progression à 2 950 €/ha. La région est également concernée par une forte disparité entre les zones. Enfin, la zone se caractérise par une forte concurrence pour les ventes de parcellaire et des difficultés croissantes des reprises globales d’exploitations en zone d’élevage bovin allaitant.

Stabilité du marché foncier breton

Le marché foncier agricole conserve son dynamisme en Bretagne. Les prix restent stables à 5 960 €/ha pour les terres libres (+ 1 %) en dépit de forts contrastes entre régions agricoles tout comme pour les terres et prés loués.

Un niveau comparable à 2019 en Centre-Val de Loire

Le prix des terres recule légèrement en Centre-Val de Loire, notamment dans les zones d’élevage et des départements comme le Cher et l’Indre-et-Loire. « À de rares exceptions près, notamment dans le Loiret, la valeur moyenne des terres et prés libres revient à un niveau comparable à 2019 », selon la Safer.

Tendance baissière dans le Grand-Est

Le marché des terres et pré libres connaît un recul de 3,4 % en 2022 dans la région Grand-Est à 6 390 €/ha. Les terres d’élévage de la Meuse et la Haute-Marne enregistrent une baisse liée aux aléas climatiques. A contrario, le Haut-Rhin, la montagne vosgienne, du fait de ses ressources fourragères et les zones céréalières concentrent l’essentiel de la demande.

Des prix au dessus de la moyenne nationale dans les Hauts-de-France

Le niveau du prix du foncier agricole dans les Hauts-de-France se maintient au-dessus de la moyenne nationale en dépit de contrastes entre les régions et d’une légère baisse du prix moyen de l’hectare en 2022 (- 2,6 %).

Retour à la normale pour les prix en Ile-de-France

Après une hausse inexpliquée en 2021, le prix des terres et prés libres en Ile-de-France retrouve des valeurs en accord avec les tendances de ce marché particulièrement restreint pour les terres agricoles.

Normandie : le dynamisme du marché se confirme

Le marché conserve sa dynamique tant pour l’offre que pour la demande, avec un attrait particulier pour la filière équine sport et pur-sang, et les grandes cultures sur les zones intermédiaires.

De forts contrastes en Nouvelle-Aquitaine

La progression de 5,5 % du prix moyen de l’hectare en Nouvelle-Aquitaine masque de fortes disparités liées à la variété des terroirs de la zone. « La grande diversité de paysages et d’agricultures, le marché foncier, et plus particulièrement celui des terres et prés, présente des situations très variables à la fois entre les départements et petites régions agricoles mais également d’une année sur l’autre », selon la Safer.

Un marché porté par les terres de qualité en Occitanie

Le dynamisme du marché est soutenu par l’attractivité des terres de qualité en Occitanie. Les impacts de la sécheresse constituent néanmoins un facteur différenciant entre les « départements irrigables à fort potentiel agronomique et les zones en stress hydrique ».

Le statu quo prévaut dans les Pays-de-la-Loire

Le prix de terres et prés libres enregistre une légère hausse de 2,3 % dans les Pays-de-la-Loire en 2022 à 3 900 €/ha. En dépit d’une hausse de la valeur des produits agricoles et notamment du lait en 2022, les prix demeurent relativement stables en raison notamment d’une forte hausse des charges et des taux.

Maintien du niveau du prix du foncier en Paca

En région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le marché conserve son dynamisme en 2022 malgré la rareté du foncier disponible avec un prix à 12 020 €/ha, malgré des contrastes marqués entre les différentes zones de la région.